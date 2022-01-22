Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News

Субота, 22 січня 2022, 18:07
Амбасада США у Києві, фото Ukrinform/Getty Images

За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Джерело: Томлінсон з посиланням на джерела серед американських посадовців

Дослівно: "Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок (24 січня - УП)".

Деталі: Про ймовірну евакуацію з України сімей дипломатів США на тлі російської загрози раніше писали інші ЗМІ.

За даними CNN, Сполучені Штати вже поінформували Київ про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в столиці України. Посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд також другорядних співробітників амбасади.

Доповнено: Після розголосу у ЗМІ посадовець Держдепу сказав, що наказу про евакуацію з України немає. У той же час інший працівник Держдепу наголосив, що громадяни США поінформовані про те, що Кремль планує значні військові дії проти України, тому американці можуть скористатися комерційними авіарейсами, аби покинути Україну.

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.

Новини 27 січня: стрілянина в Дніпрі, заява Росії про НАТО та ядерні удари

З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній

Фірташ закликав Україну відмовитися від прагнення до НАТО

Усі новини...
США
Україна обізнана стосовно санкцій, які введуть США проти РФ у разі наступу
У Держдепі прокоментували дані про евакуацію працівників посольства США в Україні
Росія вже заговорила про "воєнні провокації" з боку України та США
Останні новини
06:00
У Запоріжжі в будинку стався вибух газу, є жертва і потерпілі
05:45
США готують для України новий пакет військової допомоги – Пентагон
04:45
Регулятор ЄС схвалив ковід-таблетки Pfizer для пацієнтів з високим ризиком
03:37
відео"Схеми" виявили зв’язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували
02:25
Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну
01:50
Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ
00:58
Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії
00:23
Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.
23:12
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
23:05
Новини 27 січня: невдале звільнення Сенниченка, рекордні ціни на нафту
Усі новини...