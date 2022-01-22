США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News

За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Джерело: Томлінсон з посиланням на джерела серед американських посадовців

Дослівно: "Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок (24 січня - УП)".

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 22, 2022

Деталі: Про ймовірну евакуацію з України сімей дипломатів США на тлі російської загрози раніше писали інші ЗМІ.

За даними CNN, Сполучені Штати вже поінформували Київ про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в столиці України. Посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд також другорядних співробітників амбасади.

Доповнено: Після розголосу у ЗМІ посадовець Держдепу сказав, що наказу про евакуацію з України немає. У той же час інший працівник Держдепу наголосив, що громадяни США поінформовані про те, що Кремль планує значні військові дії проти України, тому американці можуть скористатися комерційними авіарейсами, аби покинути Україну.