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США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News

Субота, 22 січня 2022, 17:07
США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News
Амбасада США у Києві, фото Ukrinform/Getty Images

За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Джерело: Томлінсон з посиланням на джерела серед американських посадовців

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Дослівно: "Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок (24 січня - УП)".

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Деталі: Про ймовірну евакуацію з України сімей дипломатів США на тлі російської загрози раніше писали інші ЗМІ.

За даними CNN, Сполучені Штати вже поінформували Київ про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в столиці України. Посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд також другорядних співробітників амбасади.

Доповнено: Після розголосу у ЗМІ посадовець Держдепу сказав, що наказу про евакуацію з України немає. У той же час інший працівник Держдепу наголосив, що громадяни США поінформовані про те, що Кремль планує значні військові дії проти України, тому американці можуть скористатися комерційними авіарейсами, аби покинути Україну.

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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