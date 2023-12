США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News

За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Джерело: Томлінсон з посиланням на джерела серед американських посадовців

Дослівно: "Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок (24 січня - УП)".

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials