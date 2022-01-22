Германия готовится эвакуировать из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы войны

Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине.

Источник: Bild

Детали: Издание уточняет, что план эвакуации будет реализован "в случае дальнейшего ухудшения ситуации". Речь идет о наращивании российского военного присутствия вблизи украинских границ и на оккупированных территориях и вероятной агрессии РФ против Украины.

В то же время, Берлин исключает поставки оружия Украине для противодействия агрессивным планам Кремля.

Предыстория: По данным журналиста Fox News, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов должны быть эвакуированы вскоре.