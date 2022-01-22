Росія вже заговорила про "воєнні провокації" з боку України та США

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що РФ очікує від України та Сполучених Штатів "інформаційних" та "воєнних провокацій".

Джерело: Захарова у Telegram

Деталі: Представниця російського зовнішньополітичного відомства спробувала приписати підготовку "провокацій" Києву та Вашингтону, коментуючи дані Bloomberg про те, що глава КНР Сі Цзіньпін, можливо, просив президента РФ Владіміра Путіна не розв'язувати повномасштабну війну з Україною під час Олімпійських ігор (вони триватимуть з 4 до 20 лютого).

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Публікацію про можливе прохання Сі Цзіньпіна не нападати на Україну Москва назвала "інформаційною спецоперацією відповідних американських служб через Bloomberg". У зв'язку із цим Захарова наперед звинуватила Україну та США у можливих "провокаціях".

Пряма мова Захарової: "Отже чекаємо на провокації від США та керованого ними київського режиму, як інформаційних, так, не можна виключати, і воєнних".