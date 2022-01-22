Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія вже заговорила про "воєнні провокації" з боку України та США

Субота, 22 січня 2022, 21:35
Марія Захарова, фото Anadolu Agency/Getty Images

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що РФ очікує від України та Сполучених Штатів "інформаційних" та "воєнних провокацій".

Джерело: Захарова у Telegram

Деталі: Представниця російського зовнішньополітичного відомства спробувала приписати підготовку "провокацій" Києву та Вашингтону, коментуючи дані Bloomberg про те, що глава КНР Сі Цзіньпін, можливо, просив президента РФ Владіміра Путіна не розв'язувати повномасштабну війну з Україною під час Олімпійських ігор (вони триватимуть з 4 до 20 лютого).

Публікацію про можливе прохання Сі Цзіньпіна не нападати на Україну Москва назвала "інформаційною спецоперацією відповідних американських служб через Bloomberg". У зв'язку із цим Захарова наперед звинуватила Україну та США у можливих "провокаціях".

Пряма мова Захарової: "Отже чекаємо на провокації від США та керованого ними київського режиму, як інформаційних, так, не можна виключати, і воєнних".

Українська правда
Теми: війнаРосіяСШАУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 січня: стрілянина в Дніпрі, заява Росії про НАТО та ядерні удари

З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній

Фірташ закликав Україну відмовитися від прагнення до НАТО

Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Розстріл караулу: затриманому оголосили підозру, на допиті з'ясовують мотиви

Усі новини...
війна
У Держдепі прокоментували дані про евакуацію працівників посольства США в Україні
Сі Цзіньпін, ймовірно, просив Путіна поки не нападати на Україну, РФ це заперечує
Німеччина готується евакуювати з України сім'ї дипломатів на тлі загрози війни
Останні новини
01:50
Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ
00:58
Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії
00:23
Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.
23:12
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
23:05
Новини 27 січня: невдале звільнення Сенниченка, рекордні ціни на нафту
22:56
Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому
22:22
Маск хоче використовувати роботів-гуманоїдів на заводах Tesla
22:12
Мер Маріуполя не бачить загрози вторгнення: Політики наганяють
21:48
МЗС відреагувало на рішення кримських музеїв щодо "скіфського золота"
21:33
В України з супутником "Січ-2-30" відсутній стійкий зв'язок. Розробники пояснили, чому
Усі новини...