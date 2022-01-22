Сі Цзіньпін, ймовірно, просив Путіна поки не нападати на Україну, РФ це заперечує

Голова КНР Сі Цзіньпін міг звернутися до президента РФ Владіміра Путіна з проханням не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні, аби не "затьмарити" цей важливий для Китаю захід.

Джерело: Bloomberg з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, реакція Москви, яку озвучила представниця МЗС РФ Марія Захарова

Деталі: Видання Bloomberg повідомило, Пекін витратив на підготовку до Олімпійських ігор на своїй території мільярди доларів, тому влада країни не хоче, аби напад на Україну зіпсував заплановані спортивні події.

У матеріалі йдеться про те, що Сі Цзіньпін, можливо, просив Путіна не вторгатися на територію України під час проведення Олімпіади.

Водночас Москва досить емоційно відреагувала на оприлюднення цієї інформації. Так, Захарова звинуватила агентство Bloomberg та США у проведенні спільної "інформаційної спецоперації" проти її країни і додала, що видання начебто не могло отримати таку інформацію.

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