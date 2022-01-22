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Сі Цзіньпін, ймовірно, просив Путіна поки не нападати на Україну, РФ це заперечує

Субота, 22 січня 2022, 20:54
Владімір Путін та Сі Цзіньпін, фото Getty Images

Голова КНР Сі Цзіньпін міг звернутися до президента РФ Владіміра Путіна з проханням не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні, аби не "затьмарити" цей важливий для Китаю захід.

Джерело: Bloomberg з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, реакція Москви, яку озвучила представниця МЗС РФ Марія Захарова

Деталі: Видання Bloomberg повідомило, Пекін витратив на підготовку до Олімпійських ігор на своїй території мільярди доларів, тому влада країни не хоче, аби напад на Україну зіпсував заплановані спортивні події.

У матеріалі йдеться про те, що Сі Цзіньпін, можливо, просив Путіна не вторгатися на територію України під час проведення Олімпіади.

Водночас Москва досить емоційно відреагувала на оприлюднення цієї інформації. Так, Захарова звинуватила агентство Bloomberg та США у проведенні спільної "інформаційної спецоперації" проти її країни і додала, що видання начебто не могло отримати таку інформацію.

Нагадаємо:

  • Зимові Олімпійські ігри 2022 року розпочнуться 4 лютого.
  • 6 грудня 2021 року Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї. Китай відповів, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередив про "рішучі контрзаходи" у відповідь.
  • До бойкоту приєдналися Австралія та Британія, а пізніше - ще й Японія.

Теми: КитайПутінвійнаУкраїнаОлімпіада
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