Росcия уже заговорила про "военные провокации" со стороны Украины и США

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает от Украины и Соединенных Штатов "информационных" и "военных провокаций".

Источник: Захарова в Telegram

Детали: Представительница российского внешнеполитического ведомства попыталась приписать подготовку "провокаций" Киеву и Вашингтону, комментируя данные Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин, возможно, просил президента РФ Владимира Путина не развязывать полномасштабню войну с Украиной во время Олимпийских игр в Пекине (которые пройдут с 4 по 20 февраля).

Публикацию о возможной просьбе Си Цзиньпина не нападать на Украину Москва назвала "информационной спецоперацией соответствующих американских служб через Bloomberg". В связи с этим Захарова наперед обвинила Украину и США в возможных "провокациях".

Прямая речь Захаровой: "Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных".