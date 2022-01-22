Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росcия уже заговорила про "военные провокации" со стороны Украины и США

Суббота, 22 января 2022, 21:35
Мария Захарова, фото Anadolu Agency/Getty Images

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает от Украины и Соединенных Штатов "информационных" и "военных провокаций".

Источник: Захарова в Telegram

Детали: Представительница российского внешнеполитического ведомства попыталась приписать подготовку "провокаций" Киеву и Вашингтону, комментируя данные Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин, возможно, просил президента РФ Владимира Путина не развязывать полномасштабню войну с Украиной во время Олимпийских игр в Пекине (которые пройдут с 4 по 20 февраля).

Публикацию о возможной просьбе Си Цзиньпина не нападать на Украину Москва назвала "информационной спецоперацией соответствующих американских служб через Bloomberg". В связи с этим Захарова наперед обвинила Украину и США в возможных "провокациях".  

Прямая речь Захаровой: "Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных".

Украинская правда
Темы: войнаРосcияСШАУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

фото, видеоМитингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом

фотоСБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

фото, видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

"Покраснела" еще одна область

Все новости...
война
В Госдепе прокомментировали данные об эвакуации работников посольства США в Украине
Си Цзиньпин, вероятно, просил Путина пока не нападать на Украину, РФ это отрицает
Германия готовится эвакуировать из Украины семьи дипломатов на фоне угрозы войны
Последние новости
17:26
Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка
17:22
Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины
17:20
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило
17:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
17:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
17:07
В Украине могут ввести ответственность за продажу и покупку научных работ
17:03
видеоСтреляли вверх: Под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки
17:02
Нацбанк может в марте повысить учетную ставку до 11% годовых
16:28
ЕС остается расколотым в вопросе санкций за нападение России на Украину – СМИ
16:27
"Нафтогаз" может в скором времени начать импорт газа – министр
Все новости...