Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Держдепі прокоментували дані про евакуацію працівників посольства США в Україні

Субота, 22 січня 2022, 22:36
Державний департамент США, фотоMai/Getty Images

Високопосадовець Державного департаменту США заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про початок евакуації частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на коментар неназваного посадовця

Деталі: Співрозмовник видання розповів, що наказ про евакуацію не надходив.

Інший представник Державного департаменту США повідомив, що Сполучені Штати зараз здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

Водночас він визнав, що громадян США попереджають про ймовірне вторгнення Росії на територію України, і вони вже можуть вилетіти звідти додому комерційними авіарейсами.

Пряма мова представника Держдепу: "Радимо громадянам США бути поінформованими про повідомлення щодо Росії, яка планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси".

Нагадаємо:

  • За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Теми: СШАвійнаРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава німецької розвідки: РФ ще не прийняла рішення щодо нападу на Україну

оновленоВідомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19

відеоАпеляцію щодо Порошенка перенесли

аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

Усі новини...
США
Україна обізнана стосовно санкцій, які введуть США проти РФ у разі наступу
Росія вже заговорила про "воєнні провокації" з боку України та США
США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні – журналіст Fox News
Останні новини
17:29
Реальна зарплата в Україна зросла на 12% за рік
17:25
відеоЗеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
17:18
Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій
17:11
Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць
16:56
У МОН розповіли, скільки українських шкіл перейшли на дистанційку
16:39
Військового знайшли повішеним у Бердянську
16:35
Державний мовник Чорногорії вибачився за новину про "напад України на ЛНР"
16:27
Нацбанк оцінив, як "тисяча вакцинованим" вплине на ВВП
16:22
Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського
16:15
Дуда: Прямої загрози для Польщі з боку РФ немає, але такої ситуації не було з 1989 року
Усі новини...