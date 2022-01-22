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У Держдепі прокоментували дані про евакуацію працівників посольства США в Україні

Субота, 22 січня 2022, 21:36
У Держдепі прокоментували дані про евакуацію працівників посольства США в Україні
Державний департамент США, фотоMai/Getty Images

Високопосадовець Державного департаменту США заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про початок евакуації частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на коментар неназваного посадовця

Деталі: Співрозмовник видання розповів, що наказ про евакуацію не надходив.

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Інший представник Державного департаменту США повідомив, що Сполучені Штати зараз здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

Водночас він визнав, що громадян США попереджають про ймовірне вторгнення Росії на територію України, і вони вже можуть вилетіти звідти додому комерційними авіарейсами.

Пряма мова представника Держдепу: "Радимо громадянам США бути поінформованими про повідомлення щодо Росії, яка планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • За даними журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Теми: СШАвійнаРосіяУкраїна
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