В Госдепе прокомментировали данные об эвакуации работников посольства США в Украине

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о начале эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий неназванного чиновника

Детали: Собеседник рассказал, что приказ об эвакуации не поступал.

Реклама:

Другой представитель Государственного департамента США сообщил, что Соединенные Штаты сейчас осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации на случай, если ситуация ухудшится.

В то же время он признал, что граждан США предупреждают о вероятном вторжении России на территорию Украины, и они уже могут вылететь оттуда домой коммерческими авиарейсами.

Прямая речь представителя Госдепа: "Советуем гражданам США быть информированными о сообщениях относительно России, которая планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. В настоящее время для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: