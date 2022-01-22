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В Госдепе прокомментировали данные об эвакуации работников посольства США в Украине

Суббота, 22 января 2022, 21:36
В Госдепе прокомментировали данные об эвакуации работников посольства США в Украине
Государственный департамент США, фотоMai/Getty Images

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о начале эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на комментарий неназванного чиновника

Детали: Собеседник рассказал, что приказ об эвакуации не поступал.

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Другой представитель Государственного департамента США сообщил, что Соединенные Штаты сейчас осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации на случай, если ситуация ухудшится.

В то же время он признал, что граждан США предупреждают о вероятном вторжении России на территорию Украины, и они уже могут вылететь оттуда домой коммерческими авиарейсами.

Прямая речь представителя Госдепа: "Советуем гражданам США быть информированными о сообщениях относительно России, которая планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. В настоящее время для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы".

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Напомним:

  • По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов должны быть эвакуированы вскоре.

Темы: СШАвойнаРосcияУкраина
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