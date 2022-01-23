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Берлусконі не боротиметься за пост президента Італії

Неділя, 23 січня 2022, 02:19
Берлусконі не боротиметься за пост президента Італії
Берлусконі, фото: Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі оголосив, що не буде балотуватися на пост президента країни.

Джерело: AFP

Деталі: 85-річний політик тижнями проводив за лаштунками агітацію, щоб зайняти пост президента, але мало хто з аналітиків вважав, що він має достатньо підтримки для перемоги.

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Проте Берлусконі переконував, що володіє цифрами, які гарантують йому перемогу. Проте все ж відмовився від участі у виборах.

"Сьогодні Італії потрібна єдність, - сказав він, наголошуючи на пандемії коронавірусу, і додав: Я буду продовжувати служити своїй країні в інші способи".

Як зазначає видання, головним кандидатом на пост президента залишається прем'єр-міністр Маріо Драгі, колишній голова Європейського центрального банку, який очолював уряд національної єдності Італії протягом останнього року.

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Однак Берлусконі, чия партія Forza Italia входить до складу уряду, повторив своє бажання, щоб Драгі залишився на посаді прем’єра до загальних виборів, призначених на 2023 рік.

Нагадаємо: Вибори президента в Італії стартують 24 січня. Загалом 1009 виборників із Сенату та Палати депутатів, включаючи 58 регіональних представників, проведуть серію раундів таємного голосування.

Теми: ІталіяБерлусконі
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