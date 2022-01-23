Берлусконі не боротиметься за пост президента Італії

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі оголосив, що не буде балотуватися на пост президента країни.

Джерело: AFP

Деталі: 85-річний політик тижнями проводив за лаштунками агітацію, щоб зайняти пост президента, але мало хто з аналітиків вважав, що він має достатньо підтримки для перемоги.

Проте Берлусконі переконував, що володіє цифрами, які гарантують йому перемогу. Проте все ж відмовився від участі у виборах.

"Сьогодні Італії потрібна єдність, - сказав він, наголошуючи на пандемії коронавірусу, і додав: Я буду продовжувати служити своїй країні в інші способи".

Як зазначає видання, головним кандидатом на пост президента залишається прем'єр-міністр Маріо Драгі, колишній голова Європейського центрального банку, який очолював уряд національної єдності Італії протягом останнього року.

Однак Берлусконі, чия партія Forza Italia входить до складу уряду, повторив своє бажання, щоб Драгі залишився на посаді прем’єра до загальних виборів, призначених на 2023 рік.

Нагадаємо: Вибори президента в Італії стартують 24 січня. Загалом 1009 виборників із Сенату та Палати депутатів, включаючи 58 регіональних представників, проведуть серію раундів таємного голосування.