Берлускони не будет бороться за пост президента Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил, что не будет баллотироваться в президенты страны.

Источник: AFP

Детали: 85-летний политик неделями проводил за кулисами агитацию, чтобы занять пост президента, но мало кто из аналитиков считал, что у него достаточно поддержки для победы.

Однако Берлускони убеждал, что владеет цифрами, гарантирующими ему победу. Тем не менее, отказался от участия в выборах.

"Сегодня Италии нужно единство, - сказал он, отмечая пандемию коронавируса, и добавил: Я буду продолжать служить своей стране иными способами".

Как отмечает издание, главным кандидатом на пост президента остается премьер-министр Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка, возглавлявший правительство национального единства Италии в течение последнего года.

Однако Берлускони, чья партия Forza Italia входит в состав правительства, повторил свое желание, чтобы Драги остался в должности премьера до всеобщих выборов, назначенных на 2023 год.

Напомним: Выборы президента в Италии стартуют 24 января. В целом, 1009 избирателей из Сената и Палаты депутатов, включая 58 региональных представителей, проведут серию раундов тайного голосования.