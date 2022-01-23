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Берлускони не будет бороться за пост президента Италии

Воскресенье, 23 января 2022, 02:19
Берлускони не будет бороться за пост президента Италии
фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил, что не будет баллотироваться в президенты страны.

Источник: AFP

Детали: 85-летний политик неделями проводил за кулисами агитацию, чтобы занять пост президента, но мало кто из аналитиков считал, что у него достаточно поддержки для победы.

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Однако Берлускони убеждал, что владеет цифрами, гарантирующими ему победу. Тем не менее, отказался от участия в выборах.

"Сегодня Италии нужно единство, - сказал он, отмечая пандемию коронавируса, и добавил: Я буду продолжать служить своей стране иными способами".

Как отмечает издание, главным кандидатом на пост президента остается премьер-министр Марио Драги, бывший глава Европейского центрального банка, возглавлявший правительство национального единства Италии в течение последнего года.

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Однако Берлускони, чья партия Forza Italia входит в состав правительства, повторил свое желание, чтобы Драги остался в должности премьера до всеобщих выборов, назначенных на 2023 год.

Напомним: Выборы президента в Италии стартуют 24 января. В целом, 1009 избирателей из Сената и Палаты депутатов, включая 58 региональных представителей, проведут серию раундов тайного голосования.

Темы: ИталияБерлускони
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