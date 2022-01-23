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У зоні ООС український військовий отримав бойове травмування

Неділя, 23 січня 2022, 07:25
фото: штаб ООС

Упродовж доби 22 січня з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Травневого і у Травневому окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-25.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – ідеться в повідомленні штабу.

Станом на 7 годину ранку 23 січня з боку російських найманців зафіксовано ще 4 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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