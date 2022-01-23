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В зоне ООС украинский военный получил боевое травмирование

Воскресенье, 23 января 2022, 06:25
В зоне ООС украинский военный получил боевое травмирование
фото: штаб ООС

За сутки 22 января со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Травневого и в Травневом оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

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Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме этого, был задействован беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-25.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.

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По состоянию на 7 часов утра 23 января со стороны российских наемников зафиксировано еще 4 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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