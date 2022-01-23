Четверта хвиля Covid: в Україні понад 15 тисяч нових заражень
Неділя, 23 січня 2022, 07:19
У суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби та 86 смертей від неї.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Найбільше хворих у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704) та Сумській (1469) областях.
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За минулу добу в країні було госпіталізовано 2 774 особи, летальних випадків – 86.
Водночас одужали 2 030 людей.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 січня в Україні виявили 22 473 випадків коронавірусу, померли 136 хворих, одужали 4 610 осіб.
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Українська правда