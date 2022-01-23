Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четверта хвиля Covid: в Україні понад 15 тисяч нових заражень

Неділя, 23 січня 2022, 07:19
Четверта хвиля Covid: в Україні понад 15 тисяч нових заражень

У суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби та 86 смертей від неї.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Найбільше хворих у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704) та Сумській (1469) областях.

Реклама:

За минулу добу в країні було госпіталізовано 2 774 особи, летальних випадків – 86.

Водночас одужали 2 030 людей.

 
Графік УП

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 січня в Україні виявили 22 473 випадків коронавірусу, померли 136 хворих, одужали 4 610 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: