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Четвертая волна Covid: в Украине более 15 тысяч новых заражений

Воскресенье, 23 января 2022, 08:19

В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни и 86 смертей от нее.

Источник: данные Минздрава

Детали: Больше всего больных во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.

За минувшие сутки в стране было госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86.

В то же время выздоровели 2030 человек.

 
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Напомним:

  • За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 случая коронавируса, умерли 136 больных, выздоровели 4610 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияЛьвовщина


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