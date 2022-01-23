Четвертая волна Covid: в Украине более 15 тысяч новых заражений
Воскресенье, 23 января 2022, 07:19
В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни и 86 смертей от нее.
Источник: данные Минздрава
Детали: Больше всего больных во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.
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За минувшие сутки в стране было госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86.
В то же время выздоровели 2030 человек.
Напомним:
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- За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 случая коронавируса, умерли 136 больных, выздоровели 4610 человек.
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Украинская правда