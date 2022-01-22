Хвиля Covid наростає: майже 22,5 тисячі нових випадків

За добу 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 випадків коронавірусу, померли 136 хворих, одужали 4 610 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 2 608 осіб.

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Серед нових хворих – 2838 дитини і 535 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили на Львівщині (3293), а також на Івано-Франківщині (2284).

Найбільше летальних випадків – у Києві (13), а також на Львівщині (12) та Харківщині (11).

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Крім того, 91 310 людей вакциновано проти Covid за добу. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

Що передувало: За добу 20 січня в Україні діагностували 20 156 випадків коронавірусної хвороби, 2 226 осіб госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього, 150 хворих померли.

19 січня в Україні виявили 18 479 випадків коронавірусної хвороби і 131 летальний випадок Covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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