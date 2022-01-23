Таліби прибули в Європу для переговорів

Уперше з моменту захоплення влади в Афганістані "Талібан" проведе офіційні переговори із західними чиновниками в Європі, обговорюватиметься гуманітарна допомога.

Джерело: DW з посиланням на AFP

Деталі: Делегація радикального ісламістського руху "Талібан" 22 січня прибула до норвезької столиці Осло на триденні переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

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Цей візит стане першою зустріччю талібів із західними дипломатами в Європі після захоплення влади в Афганістані в серпні минулого року. Делегація з 15 чоловіків прибула на літаку, організованому урядом Норвегії. Її очолює міністр закордонних справ талібського уряду Амір Хан Муттакі.

Темою переговорів будуть права людини та гуманітарна допомога афганському народу. Делегати досі невизнаного жодною країною режиму зустрінуться з представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також з представниками Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та США.

Очікується, що "Талібан" також зустрінеться з афганцями з громадянського суспільства, в тому числі жінками-лідерками та журналістами.

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Водночас міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт ще до початку переговорів підкреслила, що вони "не являтимуть собою легітимізацію чи визнання талібів".

Представник Держдепартаменту США заявив, що на порядку денному переговорів буде "формування представницької політичної системи, реакція на невідкладні гуманітарні та економічні кризи, проблеми безпеки та боротьби з тероризмом, а також права людини, особливо освіта для дівчат і жінок".

Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід у свою чергу заявив, що нова влада Афганістану вжила заходів "для задоволення вимог західного світу" і сподівається зміцнити відносини з європейськими країнами "за допомогою дипломатії".

Алі Майсам Назарі, керівник відділу зовнішніх зв'язків Національного фронту спротиву (опозиційної групи в Афганістані) розкритикував Норвегію за проведення переговорів з талібами.

Від зустрічі з талібами також відмовилась колишня міністерка гірничодобувної промисловості Афганістану Наргіс Нехан, яка мешкає нині в Норвегії. Вона висловила занепокоєння, що нинішні перемовини "призведуть до нормалізації талібів і закріплять їх владу, хоча вони самі ніяк не змінюються".

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