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Талибы прибыли в Европу для переговоров

Воскресенье, 23 января 2022, 10:03
Представители Талибана прибывают в Норвегию 22 января, фото NTB/AFP/Getty Images

Впервые с момента захвата власти в Афганистане "Талибан" проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе, будет обсуждаться гуманитарная помощь.

Источник: DW со ссылкой на AFP

Детали: Делегация радикального исламистского движения "Талибан" 22 января прибыла в норвежскую столицу Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе прошлого года. Делегация из 15 мужчин прибыла на рейсе, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки.

Темой переговоров будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор непризнанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Ожидается, что "Талибан" также встретится с афганцами – представителями гражданского общества, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

В то же время министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они "не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов".

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет "формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин".

Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры "для удовлетворения требований западного мира" и надеются укрепить отношения с европейскими странами "с помощью дипломатии".

Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей Национального фронта сопротивления (оппозиционной группы в Афганистане), раскритиковал Норвегию за проведение переговоров с талибами.

От встречи с талибами также отказалась бывшая министр горнодобывающей промышленности Афганистана Наргис Нехан, проживающая в настоящее время в Норвегии. Она выразила обеспокоенность, что нынешние переговоры "приведут к нормализации талибов и закрепят их власть, хотя они сами никак не меняются".

Напомним:

  • Международные доноры согласились выделить 280 миллионов долларов на помощь Афганистану после неоднократных предупреждений, что более половины населения сталкивается с "острой" нехваткой продовольствия этой зимой.

Темы: ТалибанЕвропаАфганистан


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