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Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ

Неділя, 23 січня 2022, 09:59
Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ
Тренування резервістів сил тероборони. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Канада розглядає можливість відправлення партії стрілецької зброї та військового спорядження до України на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомила канадська телекомпанія CBC з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 21 січня, коли канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

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За даними CBC, йдеться про підтримку, яка допоможе в оснащенні нових українських Сили територіальної оборони.

За словами двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як "летального, так і нелетального спорядження".

Рішення щодо пакету допомоги не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після віртуального засідання канадського уряду наступного тижня.

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Водночас, чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо. Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Як повідомлялося, Британія цього тижня відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї для укріплення оборони України у разі можливого нападу РФ.

Міноборони вирішило пришвидшити формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ – уже визначено 86% місць дислокації, у прикордонних областях сформовано 70% штату мирного часу.

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Теми: зброяКанадавійнаУкраїна
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