Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ

Неділя, 23 січня 2022, 10:59
Тренування резервістів сил тероборони. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Канада розглядає можливість відправлення партії стрілецької зброї та військового спорядження до України на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомила канадська телекомпанія CBC з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 21 січня, коли канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

За даними CBC, йдеться про підтримку, яка допоможе в оснащенні нових українських Сили територіальної оборони.

За словами двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як "летального, так і нелетального спорядження".

Рішення щодо пакету допомоги не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після віртуального засідання канадського уряду наступного тижня.

Водночас, чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо. Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Як повідомлялося, Британія цього тижня відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї для укріплення оборони України у разі можливого нападу РФ.

Міноборони вирішило пришвидшити формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ – уже визначено 86% місць дислокації, у прикордонних областях сформовано 70% штату мирного часу.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Теми: зброяКанадавійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 січня: стрілянина в Дніпрі, заява Росії про НАТО та ядерні удари

З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній

Фірташ закликав Україну відмовитися від прагнення до НАТО

Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Розстріл караулу: затриманому оголосили підозру, на допиті з'ясовують мотиви

Усі новини...
зброя
Через зброю та "неукраїнський" Крим: посла Німеччини викликали до МЗС України
Німеччина поки не постачатиме Україні зброю - міністр оборони
В Україну прибула партія летальної зброї від США
Останні новини
01:50
Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ
00:58
Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії
00:23
Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.
23:12
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
23:05
Новини 27 січня: невдале звільнення Сенниченка, рекордні ціни на нафту
22:56
Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому
22:22
Маск хоче використовувати роботів-гуманоїдів на заводах Tesla
22:12
Мер Маріуполя не бачить загрози вторгнення: Політики наганяють
21:48
МЗС відреагувало на рішення кримських музеїв щодо "скіфського золота"
21:33
В України з супутником "Січ-2-30" відсутній стійкий зв'язок. Розробники пояснили, чому
Усі новини...