В Україні пришвидшили формування підрозділів сил тероборони

Міноборони вирішило пришвидшити формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ – уже визначено 86% місць дислокації, у прикордонних областях сформовано 70% штату мирного часу.

Джерело: Міноборони за результатами наради за участю міністра оборони Олексія Резнікова, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного та їхніх заступників

Пряма мова Резнікова: "Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. Нагадаю, що Сили ТРО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ.

Реклама:

Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб".

Деталі: Після того, як у батальйонах та бригадах створять організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечать відповідні умови, розпочнеться другий етап формування резерву ТрО. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, закріплять зброю. Її видаватимуть на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій.

На третьому етапі розглянуть питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби зможуть залучатися до патрулювання чи охорони об’єктів.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у складі Сил ТрО ЗСУ сформують 25 бригад (по одній на кожну область), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район).

Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців.

В особливий період у підрозділах Сил ТРО буде понад 130 тисяч осіб за рахунок створеного резерву.

Повідомляється, що станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах з початку січня сформовано 70% штату бригад ТрО мирного часу. Наразі темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються.

У Міноборони підкреслили, що перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію. Це пов’язане з тим, що резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

Наразі міністерство веде діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

За словами Резнікова, йдеться про ремонт і облаштування місць дислокації, забезпечення усіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї і боєприпасів, транспорт тощо.

Найближчим часом Міноборони планує організувати навчання за участі керівників органів місцевої влади. Першими планують залучити голів обласних центрів.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Передісторія: