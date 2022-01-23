Канада, вероятно, предоставит Украине оружие для отрядов терробороны - СМИ

Канада рассматривает возможность отправки партии стрелкового оружия и военного снаряжения в Украину на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщила канадская телекомпания CBC со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 21 января, когда канадский премьер Джастин Трюдо объявил о предложении кредита Украине в объеме до 120 млн канадских долларов, он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине.

Глава МИД Канады прокомментировала возможность предоставления оружия Украине.

По данным CBC, речь идет о поддержке, которая поможет в оснащении новых украинских сил территориальной обороны.

По словам двух информированных источников, Канада рассматривает для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки. Эти предметы должны стать частью пакета как "летального, так и нелетального снаряжения".

Решение о пакете помощи не принято. Однако источники сообщили, что объявление ожидается после виртуального заседания канадского правительства на следующей неделе.

В то же время, пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны пока неизвестно. Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов по подготовке военных в Украине.

Как сообщалось, Британия на этой неделе отправила в Украину 30 военных и 2000 единиц противотанкового оружия для укрепления обороны Украины в случае возможного нападения РФ.

Минобороны решило ускорить формирование подразделений Сил территориальной обороны ВСУ – уже определено 86% мест дислокации, в приграничных областях сформировано 70% штата мирного времени.

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