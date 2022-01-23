Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России рекордный рост заражений коронавирусом

Воскресенье, 23 января 2022, 11:28
Фото 53news.ru

В РФ 22 января выявили более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

Источник: Новая газета со ссылкой на оперштаб РФ

Детали: В субботу стало известно о 63 205 новых больных, за день до этого Россия также фиксировала рекорд – 57 212 инфицированных.

Москве также максимальное количество новых случаев – 17 528, днем ранее их было 16 094.

Дословно: "За сутки в России непосредственно от коронавируса умерли 679 человек (днем ранее — 681). Общее число смертей достигло 326 112".

Темы: коронавирусРосcияэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
коронавирус
Четвертая волна Covid: в Украине более 15 тысяч новых заражений
Франция стала мировым лидером по распространению Covid
Ковид: в Польше рекордные 40 тысяч заражений в сутки
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...