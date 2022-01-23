В России рекордный рост заражений коронавирусом

В РФ 22 января выявили более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

Источник: Новая газета со ссылкой на оперштаб РФ

Детали: В субботу стало известно о 63 205 новых больных, за день до этого Россия также фиксировала рекорд – 57 212 инфицированных.

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Москве также максимальное количество новых случаев – 17 528, днем ранее их было 16 094.

Дословно: "За сутки в России непосредственно от коронавируса умерли 679 человек (днем ранее — 681). Общее число смертей достигло 326 112".