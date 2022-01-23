Лондон про відправку своїх військ до України: "Це малоймовірно"

Велика Британія готова підтримувати Україну, однак малоймовірно, що пакет військової допомоги включатиме відправку військовослужбовців у разі російського вторгнення.

Джерело: віце-прем'єр Великої Британії Домінік Рааб в ефірі Sky News

Пряма мова: "Я думаю, це вкрай малоймовірно, що ми це зробимо (направимо військовослужбовців - УП). Але можу сказати, що ми охоче беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців".

Деталі: Рааб додав, що Британія підтримуватиме Україну спільно з міжнародною спільнотою та союзниками по НАТО. Також він попередив Росію про серйозні наслідки у разі агресії.

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