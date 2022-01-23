Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лондон про відправку своїх військ до України: "Це малоймовірно"

Неділя, 23 січня 2022, 12:20
Домінік Рааб, фото WPA Pool/Getty Images

Велика Британія готова підтримувати Україну, однак малоймовірно, що пакет військової допомоги включатиме відправку військовослужбовців у разі російського вторгнення.

Джерело: віце-прем'єр Великої Британії Домінік Рааб в ефірі Sky News

Пряма мова: "Я думаю, це вкрай малоймовірно, що ми це зробимо (направимо військовослужбовців - УП). Але можу сказати, що ми охоче беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців".

Деталі: Рааб додав, що Британія підтримуватиме Україну спільно з міжнародною спільнотою та союзниками по НАТО. Також він попередив Росію про серйозні наслідки у разі агресії.

Нагадаємо:

  • Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську територію у разі, якщо Владімір Путін наважиться на широкомасштабний наступ.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава німецької розвідки: РФ ще не прийняла рішення щодо нападу на Україну

оновленоВідомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19

відеоАпеляцію щодо Порошенка перенесли

аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

Усі новини...
Велика Британія
Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"
Україна готова запросити на свою територію війська Британії – дипломат
Міністр оборони РФ запросив британського колегу на переговори до Москви
Останні новини
17:29
Реальна зарплата в Україна зросла на 12% за рік
17:25
відеоЗеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
17:19
Google інвестує 1 млрд доларів в одну з найбільших телеком-компаній Індії
17:18
Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій
17:11
Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць
16:56
У МОН розповіли, скільки українських шкіл перейшли на дистанційку
16:39
Військового знайшли повішеним у Бердянську
16:35
Державний мовник Чорногорії вибачився за новину про "напад України на ЛНР"
16:27
Нацбанк оцінив, як "тисяча вакцинованим" вплине на ВВП
16:22
Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського
Усі новини...