Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лондон про відправку своїх військ до України: "Це малоймовірно"

Неділя, 23 січня 2022, 11:20
Лондон про відправку своїх військ до України: Це малоймовірно
Домінік Рааб, фото WPA Pool/Getty Images

Велика Британія готова підтримувати Україну, однак малоймовірно, що пакет військової допомоги включатиме відправку військовослужбовців у разі російського вторгнення.

Джерело: віце-прем'єр Великої Британії Домінік Рааб в ефірі Sky News

Пряма мова: "Я думаю, це вкрай малоймовірно, що ми це зробимо (направимо військовослужбовців - УП). Але можу сказати, що ми охоче беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців".

Реклама:

Деталі: Рааб додав, що Британія підтримуватиме Україну спільно з міжнародною спільнотою та союзниками по НАТО. Також він попередив Росію про серйозні наслідки у разі агресії.

Нагадаємо:

  • Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську територію у разі, якщо Владімір Путін наважиться на широкомасштабний наступ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Велика Британія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: