Лондон об отправке своих войск в Украину: "Это маловероятно"

Великобритания готова поддерживать Украину, однако маловероятно, что пакет военной помощи будет включать отправку военнослужащих в случае российского вторжения.

Источник: вице-премьер Великобритании Доминик Рааб в эфире Sky News

Прямая речь: "Я думаю, это крайне маловероятно, что мы это сделаем (отправим военнослужащих - УП). Но могу сказать, что мы охотно участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев".

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Детали: Рааб добавил, что Британия будет поддерживать Украину совместно с международным сообществом и союзниками по НАТО. Также он предупредил Россию о серьезных последствиях в случае агрессии.

Напомним:

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о готовности попросить Лондон о переброске войск на украинскую территорию в случае, если Владимир Путин решится на широкомасштабное наступление.