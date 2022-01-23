Слідом за командувачем ВМС Німеччини за Росію заступився прем’єр Баварії

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зьодера виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: Маркус Зьодер очолює партію Християнсько-соціальний союз, яка протягом 16 років входила до правлячої коаліції Ангели Меркель. Зьодер у минулому році також розглядався як потенційний кандидат у канцлери від блоку Меркель, однак у підсумку це право виборов Армін Лашет, який програв вибори Олафу Шольцу.

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У інтерв’ю Зьодер зазначив, що "ніхто не може хотіти війни у ​​Європі, при цьому треба поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права".

Водночас він висловив впевненість, що дедалі жорсткіші санкції проти Росії не можуть стати самостійним рішенням.

"З одного боку, тому що санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, тому що ці нові санкції найчастіше не менше шкодять нам. Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Або закриття газопроводу "Північний потік-2" чи навіть припинення всіх поставок газу з Росії загалом торкнулося б і нашої країни. Навіть у найбільший розпал холодної війни енергетичний зв'язок між Радянським Союзом та Німеччиною не викликав сумнівів", - заявив баварський політик.

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Зьодер також виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом.

"Незважаючи на всю виправдану критику Росії, Заходу в кінцевому підсумку доведеться відповісти на ключове питання: планується розширення НАТО з включенням України чи ні?". Ви, звичайно, не можете дозволити Росії диктувати тут. Але все одно потрібно дати відповідь. На мою думку, ясно одне: розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному", - заявив Зьодер.

За його словами, НАТО не має зобов'язань щодо військового союзу з Україною: "Це питання ясності та чесності, щоб визначити стратегію, яка враховує це при захисті територіальної цілісності України".

Зьодер наголосив, що Росія - "складний партнер, але не ворог Європи", тому необхідно підтримувати зв'язок із Москвою. Він сказав, що більшість німців хочуть стабільних і мирних відносин з Росією.

"Ясно одне: Росія не є регіональною державою. Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми повинні підтримувати зв’язок з Москвою – навіть якщо це завжди виклик", - зазначив баварський політик.

Він також сказав, що "не може собі уявити" постачання німецької зброї до України.

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