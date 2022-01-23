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Вслед за командующим ВМС Германии за Россию вступился премьер Баварии

Воскресенье, 23 января 2022, 14:26
Вслед за командующим ВМС Германии за Россию вступился премьер Баварии
Ангела Меркель и Маркус Зедер (справа), фото Getty Images

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зодера изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Маркус Зедер возглавляет партию Христианско-социальный союз, которая в течение 16 лет входила в правящую коалицию Ангелы Меркель. Содер в прошлом году также рассматривался как потенциальный кандидат в канцлеры от блока Меркель, однако в итоге это право завоевал Армин Лашет, проигравший выборы Олафу Шольцу.

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В интервью Зедер отметил, что "никто не может хотеть войны в Европе, при этом нужно уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом".

В то же время он выразил уверенность, что все более жесткие санкции против России не могут стать самостоятельным решением.

"С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2", или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", - заявил баварский политик.

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Зедер также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

"Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?". Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", - заявил Зедер.

По его словам, НАТО не имеет обязательств по военному союзу с Украиной: "Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины".

Зедер подчеркнул, что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

"Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой – даже если это всегда вызов", - отметил баварский политик.

Он также сказал, что "не может себе представить" поставки немецкого оружия в Украину.

Напомним:

  • Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым, ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО, и о том, что вполне можно уважать Владимира Путина.
  • После огласки скандала Кай-Ахим Шенбах лишился своего поста командующего ВМС Германии.

Темы: ГерманияРосcиясанкциивойна
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