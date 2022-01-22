Командувач ВМС Німеччини після заяв про Україну втратив посаду
Субота, 22 січня 2022, 22:55
У відставку йде командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який спровокував дипломатичний скандал своїми заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.
Джерело: Bild
Деталі: Наслідками заяв Шенбаха стало позбавлення його посади.
За даними німецького видання, заяву про звільнення він вже подав. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у свою чергу погодила його відставку.
Доповнено: Український посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна вітає відставку командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про "російський" Крим та "повагу до Владіміра Путіна", проте лише цього кроку - замало.
Нагадаємо:
- Шенбах під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України. "Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями", - сказав Шенбах.
- Міністерство закордонних справ назвало категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Шенбаха.
- Посла Німеччини Анку Фельдгузен викликали до МЗС України через заяви Шенбаха.