Командувач ВМС Німеччини після заяв про Україну втратив посаду

У відставку йде командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який спровокував дипломатичний скандал своїми заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

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Деталі: Наслідками заяв Шенбаха стало позбавлення його посади.

За даними німецького видання, заяву про звільнення він вже подав. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у свою чергу погодила його відставку.

Доповнено: Український посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна вітає відставку командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про "російський" Крим та "повагу до Владіміра Путіна", проте лише цього кроку - замало.

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