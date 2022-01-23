Кулеба: українці десятиліттями пам’ятатимуть позицію Німеччини щодо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україні зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав виданню Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані триваючою відмовою Німеччини надати дозвіл на поставку оборонної зброї Україні, особливо в нинішній ситуації", - заявив Кулеба.

Федеральний уряд Німеччини має намір дотримуватися своєї позиції не надавати зброю в райони, де тривають конфлікти, підкреслює видання. Крім того, Берлін не хоче погоджуватися на поставку колишніх запасів бундесверу Естонією в Україну.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці пам’ятатимуть це десятиліттями, і це дуже сумно для мене як для міністра закордонних справ. Я б хотів, щоб наше партнерство процвітало, і щоб люди відчували дружні та теплі почуття один до одного", - додав Кулеба.

Він сказав, що ​​з повагою ставиться до німецьких посилань на минуле, які пояснюють політику з експорту зброї, але не може з цим погодитися.

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань у Другій світовій війні. Тепер, коли ми знову страждаємо і нам загрожують, єдина правильна політика - дозволити нам захищатися", - зазначив міністр.

"Що сильніша зараз Україна, то нижчий ризик чергового військового конфлікту з Росією. Просто тому, що Путін не розпочне нову атаку проти України, знаючи, що ціна буде надто високою", - додав він.

Нагадаємо, напередодні командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

У зв’язку із заявами Шьонбаха МЗС України викликало посла Німеччини в Києві.

Пізно ввечері в суботу стало відомо, що Шьонбах був змушений подати у відставку.