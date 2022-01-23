Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: украинцы десятилетиями будут помнить позицию Германии по оружию

Воскресенье, 23 января 2022, 14:58
Кулеба: украинцы десятилетиями будут помнить позицию Германии по оружию
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации", - заявил Кулеба.

Реклама:

Федеральное правительство Германии намерено придерживаться своей позиции не предоставлять оружие в районы, где продолжаются конфликты, подчеркивает издание. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - добавил Кулеба.

Он сказал, что с уважением относится к немецким ссылкам на прошлое, объясняющим политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика - позволить нам защищаться", - отметил министр.

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - добавил он.

Напомним, накануне командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

В связи с заявлениями Шенбаха МИД Украины вызвал посла Германии в Киеве.

Поздним вечером в субботу стало известно, что Шенбах был вынужден подать в отставку.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: