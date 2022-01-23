Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: украинцы десятилетиями будут помнить позицию Германии по оружию

Воскресенье, 23 января 2022, 15:58
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации", - заявил Кулеба.

Федеральное правительство Германии намерено придерживаться своей позиции не предоставлять оружие в районы, где продолжаются конфликты, подчеркивает издание. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - добавил Кулеба.

Он сказал, что с уважением относится к немецким ссылкам на прошлое, объясняющим политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика - позволить нам защищаться", - отметил министр.

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - добавил он.

Напомним, накануне командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

В связи с заявлениями Шенбаха МИД Украины вызвал посла Германии в Киеве.

Поздним вечером в субботу стало известно, что Шенбах был вынужден подать в отставку.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению
Кулеба подтвердил, что США выделили Украине дополнительные $200 млн военной помощи
Кулеба: самым большим успехом России сейчас будет сеяние паники и расшатывание нас изнутри
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...