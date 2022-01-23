Витоку даних із "Дії" не було – кіберполіція

У Нацполіції заявляють, що інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності.

Джерело: заява департаменту кіберполіції Нацполіції

Дослівно: "Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі".

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Деталі: У кіберполіції нагадали, що інформація щодо можливого витоку даних із порталу "Дія" почала поширюватися після того, як користувач на одному з інтернет-форумів опублікував оголошення про продаж бази даних.

Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

"Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності", - підкреслили в поліції.

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Там заявили, що Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.

Що передувало: 22 січня в мережі поширилася інформація про те, що користувач одного форумів виставив оголошення на продаж даних мільйонів українців, стверджуючи про їх походження з сайту diia.gov.ua. У Мінцифрі назвали це провокацією та продовженням гібридної війни.