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Утечки данных из "Дии" не было – киберполиция

Воскресенье, 23 января 2022, 20:29
ФОТО THEDIGITAL.GOV.UA

В Нацполиции заявляют, что информация об утечке данных из портала "Дия" не соответствует действительности.

Источник: заявление департамента киберполиции Нацполиции

Дословно: "Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве".

Детали: В киберполиции напомнили, что информация о возможной утечке данных из портала "Дия" начала распространяться после того, как пользователь на одном из интернет-форумов опубликовал объявление о продаже базы данных.

Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января.

"Впрочем, информация о взломе портале "Дия" не соответствует действительности", - подчеркнули в полиции.

Там заявили, что Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов.

Что предшествовало: 22 января в сети распространилась информация о том, что пользователь одного форума выставил объявление про продажу данных миллионов украинцев, утверждая, что их происхождение с сайта diia.gov.ua. В Минцифре назвали это провокацией и продолжением гибридной войны.

Украинская правда
Темы: Діякибербезопасностьполиция


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