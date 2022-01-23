Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні з САП – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна спільнота не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на главу САП, і це питання не прив’язується до підтримки Україні.
Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання, наскільки затягування з обранням глави САП шкодить міжнародній підтримці України
Дослівно: "Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив'язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка".
Деталі: Він наголосив, що останнім часом Україна має безпрецедентну міжнародну підтримку, якої ніколи не було, починаючи з 2014-го року.
"Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви згадали, й інших реформ", - зазначив Кулеба.
Що передувало: 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без затримок завершити фінальний етап конкурсу.
Передісторія:
- Наприкінці минулого року члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.
- Члени комісії нагадали, що 21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати.
- 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.