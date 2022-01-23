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Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні з САП – Кулеба

Неділя, 23 січня 2022, 19:44
Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні з САП – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна спільнота не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на главу САП, і це питання не прив’язується до підтримки Україні.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання, наскільки затягування з обранням глави САП шкодить міжнародній підтримці України

Дослівно: "Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив'язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка".

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Деталі: Він наголосив, що останнім часом Україна має безпрецедентну міжнародну підтримку, якої ніколи не було, починаючи з 2014-го року.

"Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви згадали, й інших реформ", - зазначив Кулеба.

Що передувало: 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без затримок завершити фінальний етап конкурсу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Наприкінці минулого року члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.
  • Члени комісії нагадали, що 21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати. 
  • 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

Теми: Кулеба ДмитроАнтикорупційна прокуратура
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