Никто не обвиняет украинскую власть в затягивании с САП – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество не обвиняет украинскую власть в затягивании конкурса на главу САП, и этот вопрос не привязывается к поддержке Украины.
Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, насколько затягивание с избранием главы САП вредит международной поддержке Украины
Дословно: "Никто не обвиняет украинские власти в затягивании конкурса на САП или какой-либо другой реформы. Когда пытаются привязать поддержку Украины к конкурсу САП, извините, но это совершенно искусственная привязка".
Детали: Он подчеркнул, что в последнее время Украина имеет беспрецедентную международную поддержку, которой никогда не было, начиная с 2014-го года.
"Поэтому вопрос нужно решать, реформы нужно делать. Президент неоднократно высказывался по поводу, в том числе этого конкурса, который вы вспомнили, и других реформ", - отметил Кулеба.
Что предшествовало: 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить финальный этап конкурса.
Предыстория:
- В конце прошлого года члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая ее вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.
- Члены комиссии напомнили, что 21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты.
- 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не уведомила о дате, когда проведут следующее заседание.