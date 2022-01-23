Никто не обвиняет украинскую власть в затягивании с САП – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество не обвиняет украинскую власть в затягивании конкурса на главу САП, и этот вопрос не привязывается к поддержке Украины.

Источник: Кулеба в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, насколько затягивание с избранием главы САП вредит международной поддержке Украины

Дословно: "Никто не обвиняет украинские власти в затягивании конкурса на САП или какой-либо другой реформы. Когда пытаются привязать поддержку Украины к конкурсу САП, извините, но это совершенно искусственная привязка".

Детали: Он подчеркнул, что в последнее время Украина имеет беспрецедентную международную поддержку, которой никогда не было, начиная с 2014-го года.

"Поэтому вопрос нужно решать, реформы нужно делать. Президент неоднократно высказывался по поводу, в том числе этого конкурса, который вы вспомнили, и других реформ", - отметил Кулеба.

Что предшествовало: 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить финальный этап конкурса.

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