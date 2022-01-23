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Біля кордону з Румунією знову знайшли застреленим прикордонника

Неділя, 23 січня 2022, 20:37
Біля кордону з Румунією знову знайшли застреленим прикордонника
фото ДПСУ

На Буковині поблизу українсько-румунського кордону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням.

Джерело: речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко у коментарі Суспільному

Деталі: За словами Бровка, прикордонника знайшли ввечері 21 січня, у нього не було ознак життя. На місце викликали швидку допомогу та правоохоронців.

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Загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. За словами Бровка, зараз щодо смерті військовослужбовця йде слідство.

Разом з тим, Державна прикордонна служба та поліція Чернівецької області не повідомляють про цю подію.

Що передувало: 19 серпня 2021 року на Буковині поблизу українсько-румунського кордону знайшли мертвим прикордонника.

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Теми: кордонПрикордонна службаРумунія
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