Возле границы с Румынией снова нашли застреленным пограничника

На Буковине возле украинско-румынской границы нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Источник: пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии Суспільному

Детали: По словам Бровко, пограничника нашли вечером 21 января, у него не было признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Погибший был на срочной службе в пограничном подразделении. По словам Бровко, сейчас относительно смерти военнослужащего идет следствие.

Вместе с тем Государственная пограничная служба и полиция Черновицкой области не сообщают об этом происшествии.

Что предшествовало: 19 августа 2021 года на Буковине вблизи румынской границы нашли мертвым пограничника.