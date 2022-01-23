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Возле границы с Румынией снова нашли застреленным пограничника

Воскресенье, 23 января 2022, 21:37
фото ГПСУ

На Буковине возле украинско-румынской границы нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Источник: пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии Суспільному

Детали: По словам Бровко, пограничника нашли вечером 21 января, у него не было признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Погибший был на срочной службе в пограничном подразделении. По словам Бровко, сейчас относительно смерти военнослужащего идет следствие.

Вместе с тем Государственная пограничная служба и полиция Черновицкой области не сообщают об этом происшествии.

Что предшествовало: 19 августа 2021 года на Буковине вблизи румынской границы нашли мертвым пограничника.

Темы: границаПограничная службаРумыния


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