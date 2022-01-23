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Із понеділка українці 60+ зможуть купити ліки за програмою єПідтримка

Неділя, 23 січня 2022, 22:26
Із понеділка українці 60+ зможуть купити ліки за програмою єПідтримка
фото: Дія

Із понеділка вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми єПідтримка на купівлю ліків.

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Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього".

Що передувало: 19 січня Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка", вирішивши, що українці старше 60 років із 24 січня зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка".

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Він підкреслив, що за кошти програми можгна буде придбати в аптеках виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади. 

Українська правда
Теми: грошівакцинаціямедицина
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