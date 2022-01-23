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С понедельника украинцы 60+ смогут купить лекарства по программе єПідтримка

Воскресенье, 23 января 2022, 23:26
фото: Дія

С понедельника вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Источник: премьер Денис Шмигаль в Facebook

Дословно: "С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы єПідтримка на покупку лекарств.

Купить лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него".

Что предшествовало: 19 января Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка", решив, что украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.

Замминистра экономики Александр Грибан сообщил, что четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка".

Он пояснил, что за средства программы в аптеках можно будет приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя будет покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Украинская правда
Темы: деньгивакцинациямедицина


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