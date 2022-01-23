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Естонія передасть Україні "десятки й десятки" американських Javelin

Неділя, 23 січня 2022, 23:58
ПЕРЕНОСНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС "ДЖАВЕЛІН", GETTY IMAGES

Естонія у найближчі тижні відправить в Україну вироблені у США протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Джерело: посол Естонії в Україні Каймо Кууск в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії

Пряма мова: "Найближчі тижні (час відправлення – ред.). Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну.

І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає".

Деталі: За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Талліні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Якщо ескалація ростиме, Естонія готова розширювати підтримку, додав дипломат. Кууск каже, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.

Таллін також готовий був передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний був дозвіл інших держав – Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

Що передувало: Вже після цього інтерв’ю американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україні зброю, заявивши, що "українці пам’ятатимуть це десятиліттями".

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