Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских Javelin

Воскресенье, 23 января 2022, 22:58
Эстония передаст Украине десятки и десятки американских Javelin
ПЕРЕНОСНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАВЕЛИН", GETTY IMAGES

Эстония в ближайшие недели отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Источник: посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии

Прямая речь: "В ближайшие недели (время отправления – ред.). Это нормальная процедура – ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину.

Реклама:

И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет".

Детали: По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и ноябре. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.

Если эскалация будет расти, Эстония готова расширять поддержку, добавил дипломат. Кууск говорит, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

ВИДЕО ДНЯ

Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

Что предшествовало: Уже после интервью американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Темы: ЭстонияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: