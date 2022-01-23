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Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских Javelin

Воскресенье, 23 января 2022, 23:58
ПЕРЕНОСНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАВЕЛИН", GETTY IMAGES

Эстония в ближайшие недели отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Источник: посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии

Прямая речь: "В ближайшие недели (время отправления – ред.). Это нормальная процедура – ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину.

И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет".

Детали: По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и ноябре. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.

Если эскалация будет расти, Эстония готова расширять поддержку, добавил дипломат. Кууск говорит, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

Что предшествовало: Уже после интервью американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".



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