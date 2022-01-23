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ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані

Неділя, 23 січня 2022, 23:59
ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані
фото: Getty Images

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за смертельний вибух у суботу в західному афганському місті Герат.

Джерело: Reuters із посиланням на Telegram-канал, пов’язаний з ІДІЛ

Деталі: Як повідомляє видання, за офіційними даними, щонайменше 6 людей загинули в результаті вибуху в мікроавтобусі.

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"З тих пір, як у серпні владу прийшли таліби, по всьому Афганістану відбулася серія вибухів і нападів", - пише Reuters.

За деякі з них бере відповідальність "Ісламська держава".

Що передувало: У суботу в західній афганській провінції Герат вибухнула бомба, прикріплена до набитого людьми мікроавтобуса, в результаті чого щонайменше семеро осіб загинуло і дев'ять поранено.

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Теми: Афганістанвибухтеракт
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