ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за смертельний вибух у суботу в західному афганському місті Герат.

Джерело: Reuters із посиланням на Telegram-канал, пов’язаний з ІДІЛ

Деталі: Як повідомляє видання, за офіційними даними, щонайменше 6 людей загинули в результаті вибуху в мікроавтобусі.

Реклама:

"З тих пір, як у серпні владу прийшли таліби, по всьому Афганістану відбулася серія вибухів і нападів", - пише Reuters.

За деякі з них бере відповідальність "Ісламська держава".

Що передувало: У суботу в західній афганській провінції Герат вибухнула бомба, прикріплена до набитого людьми мікроавтобуса, в результаті чого щонайменше семеро осіб загинуло і дев'ять поранено.