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ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане

Понедельник, 24 января 2022, 00:59
фото: Getty Images

"Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за смертельный взрыв в субботу в западном афганском городе Герат.

Источник: Reuters со ссылкой на Telegram-канал, связанный с ИГИЛ

Детали: Как сообщает издание, по официальным данным, по меньшей мере, 6 человек погибли в результате взрыва в микроавтобусе.

"С тех пор как в августе власти пришли талибы, по всему Афганистану произошла серия взрывов и нападений", - пишет Reuters.

За некоторые из них берет ответственность "Исламское государство".

Что предшествовало: В субботу в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.

Темы: Афганистанвзрывтеракт


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