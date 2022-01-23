ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане
Воскресенье, 23 января 2022, 23:59
"Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за смертельный взрыв в субботу в западном афганском городе Герат.
Источник: Reuters со ссылкой на Telegram-канал, связанный с ИГИЛ
Детали: Как сообщает издание, по официальным данным, по меньшей мере, 6 человек погибли в результате взрыва в микроавтобусе.
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"С тех пор как в августе власти пришли талибы, по всему Афганистану произошла серия взрывов и нападений", - пишет Reuters.
За некоторые из них берет ответственность "Исламское государство".
Что предшествовало: В субботу в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.
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