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ВООЗ прогнозує спад пандемії Covid у Європі

Понеділок, 24 січня 2022, 01:50
Hans Kluge, фото: Getty Images

Імовірно, після розповсюдження штаму Omicron пандемія Covid-19 може піти на спад у Європі.

Джерело: директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге в інтерв’ю AFP

Пряма мова: "Імовірно, що регіон (Європа, – ред.) рухається до свого роду фіналу пандемії".

"Ми очікуємо, що настане період затишшя, перш ніж Covid-19 повернеться до кінця року, але не обов’язково, що пандемія повернеться".

Деталі: Після того, як нинішній сплеск Omicron, що охоплює Європу, вщухне, "протягом кількох тижнів і місяців з’явиться глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині, чи через імунітете від інфекції, а також через зниження сезонності", – сказав Клюге.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі висловив подібний оптимізм, сказавши в ток-шоу ABC News "This Week", що в деяких частинах Сполучених Штатів "досить різко" зменшується кількість випадків COVID-19, "все виглядає добре".

Регіональний офіс ВООЗ для Африки також повідомив минулого тижня, що кількість випадків захворювання на Covid в цьому регіоні різко знизилася, а смертність зменшилася вперше з тих пір, як четверта хвиля вірусу, де домінує Omicron, досягла свого піку.

Але Клюге попередив, що ще надто рано вважати Covid-19 ендемічним.

"Багато говорять про ендемічний, але ендемічний означає... що можна передбачити, що станеться. Цей вірус дивував не раз, тому ми повинні бути дуже обережними", – наголосив Клюге.

Він попередив, що оскільки Omicron поширюється настільки швидко, інші варіанти все ще можуть з’являтися.

Відповідаючи на запитання, чи будуть потрібні четверті дози вакцини, щоб покласти край пандемії, Клюге був обережний, сказавши лише, що "ми знаємо, що імунітет підвищується після кожного введення вакцини".

Нагадаємо: У суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні та 86 смертей від неї.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: охорона здоров'якоронавірус
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