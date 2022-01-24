ВОЗ прогнозирует спад пандемии Covid в Европе

Вероятно, после распространения штамма Omicron пандемия Covid-19 может пойти на спад в Европе.

Источник: директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге в интервью AFP

Прямая речь: "Вероятно, что регион (Европа – ред.) движется до своего рода финала пандемии".

"Мы ожидаем, что наступит период затишья, прежде чем Covid-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется".

Детали: После того, как нынешний всплеск Omicron, охватывающий Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев появится глобальный иммунитет, то ли благодаря вакцине или из-за иммунитета от инфекции, а также из-за снижения сезонности", - сказал Клюге.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил подобный оптимизм, сказав в ток-шоу ABC News "This Week", что в некоторых частях Соединенных Штатов "достаточно резко" уменьшается количество случаев COVID-19, "все выглядит хорошо".

Региональный офис ВОЗ в Африкие также сообщил на прошлой неделе, что количество случаев заболевания Covid в этом регионе резко снизилось, а смертность уменьшилась впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, где доминирует Omicron, достигла своего пика.

Но Клюге предупредил, что еще слишком рано считать Covid-19 эндемичным.

"Многие говорят об эндемичном, но эндемичный означает... что можно предположить, что произойдет. Этот вирус удивлял не раз, поэтому мы должны быть очень осторожными", - подчеркнул Клюге.

Он предупредил, что поскольку Omicron распространяется так быстро, другие варианты все еще могут появляться.

Отвечая на вопрос, будут ли нужны четвертые дозы вакцины, чтобы положить конец пандемии, Клюге был осторожен, сказав лишь, что "мы знаем, что иммунитет повышается после каждого введения вакцины".

Напомним: В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни в Украине и 86 смертей от нее.

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