Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц про війська РФ на кордоні України: "Це загроза миру та безпеці в Європі"

Понеділок, 24 січня 2022, 02:10
Шольц про війська РФ на кордоні України: Це загроза миру та безпеці в Європі
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "дуже серйозним" становище на російсько-українському кордоні та відкинув вимоги Росії припинити розширення НАТО на схід.

Джерело: Шольц в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitun, цитує DW

Пряма мова: "Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути".

Реклама:

"Безпека та співпраця в Європі, як говорить Гельсінкський заключний акт, можливі лише в тому випадку, якщо немає ідеї про зони впливу, в яких країнам не дозволяється визначати свій власний розвиток".

Деталі: Коментуючи поточну ситуацію на російсько-українському кордоні, Шольц сказав, що "становище дуже серйозне".

За його словами, не можна забувати, що Росія стягнула до кордону з Україною близько ста тисяч військових і велику кількість військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

"Розумного пояснення цьому немає, – сказав він. – Це загроза миру та безпеці в Європі".

Канцлер попередив, що Росія заплатить "високу ціну" у разі воєнної агресії проти України.

На питання про те, якою може бути ця ціна, він сказав: "У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні бути здатні діяти у разі чого. І ми будемо".

Нагадаємо:

  • Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, та про те, що цілком можна поважати Владіміра Путіна.
  • Після розголосу скандалу Кай-Ахім Шенбах втратив свою посаду командувача ВМС Німеччини.
  • Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Теми: НімеччинаШольцУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: