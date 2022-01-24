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Шольц про війська РФ на кордоні України: "Це загроза миру та безпеці в Європі"

Понеділок, 24 січня 2022, 03:10
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "дуже серйозним" становище на російсько-українському кордоні та відкинув вимоги Росії припинити розширення НАТО на схід.

Джерело: Шольц в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitun, цитує DW

Пряма мова: "Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути".

"Безпека та співпраця в Європі, як говорить Гельсінкський заключний акт, можливі лише в тому випадку, якщо немає ідеї про зони впливу, в яких країнам не дозволяється визначати свій власний розвиток".

Деталі: Коментуючи поточну ситуацію на російсько-українському кордоні, Шольц сказав, що "становище дуже серйозне".

За його словами, не можна забувати, що Росія стягнула до кордону з Україною близько ста тисяч військових і велику кількість військової техніки.

"Розумного пояснення цьому немає, – сказав він. – Це загроза миру та безпеці в Європі".

Канцлер попередив, що Росія заплатить "високу ціну" у разі воєнної агресії проти України.

На питання про те, якою може бути ця ціна, він сказав: "У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні бути здатні діяти у разі чого. І ми будемо".

Нагадаємо:

  • Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, та про те, що цілком можна поважати Владіміра Путіна.
  • Після розголосу скандалу Кай-Ахім Шенбах втратив свою посаду командувача ВМС Німеччини.
  • Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Теми: НімеччинаШольцУкраїнаРосія
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