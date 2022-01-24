Шольц о войсках РФ на границе Украины: "Это угроза миру и безопасности в Европе"

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "очень серьезным" положение на российско-украинской границе и отверг требования России прекратить расширение НАТО на восток.

Источник: Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitun, цитирует DW

Прямая речь: "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть".

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"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие".

Детали: Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что "положение очень серьезное".

По его словам, нельзя забывать, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военных и большое количество военной техники.

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"Умного объяснения этому нет, – сказал он. – Это угроза миру и безопасности в Европе".

Канцлер предупредил, что Россия заплатит "высокую цену" в случае военной агрессии против Украины.

На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".

Напомним: