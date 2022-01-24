Шольц о войсках РФ на границе Украины: "Это угроза миру и безопасности в Европе"
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "очень серьезным" положение на российско-украинской границе и отверг требования России прекратить расширение НАТО на восток.
Источник: Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitun, цитирует DW
Прямая речь: "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть".
"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие".
Детали: Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что "положение очень серьезное".
По его словам, нельзя забывать, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военных и большое количество военной техники.
"Умного объяснения этому нет, – сказал он. – Это угроза миру и безопасности в Европе".
Канцлер предупредил, что Россия заплатит "высокую цену" в случае военной агрессии против Украины.
На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".
Напомним:
- Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым, ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО, и о том, что вполне можно уважать Владимира Путина.
- После огласки скандала Кай-Ахим Шенбах лишился своего поста командующего ВМС Германии.
- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.