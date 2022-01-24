Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію

Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям подорожувати Росією через агресію щодо України та поширення COVID-19.

Джерело: Держдеп

Деталі: Громадянам США не радять відвідувати Росію "через:

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напруженість на кордоні з Україною,

можливість переслідування громадян США,

обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії,

COVID-19 та пов’язані з цим обмеження,

тероризм,

довільне застосування місцевого законодавства".

Крім того, зазначають у Держдепі, "по всій Росії існує потенційна можливість переслідувань щодо іноземців, у тому числі через норми, спрямовані саме проти іноземців".

Також у відомстві США не радять своїм громадянам "подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну" через непередбачувану ситуацію на кордоні.

У Держдепі нагадали, що громадян США в Росії "безпідставно допитували", "заарештували за фальшивими звинуваченнями", щодо них відкривали "сумнівні кримінальні провадження", їх судили без "надання доказів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Як ідеться в заяві, Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".