Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію

Понеділок, 24 січня 2022, 04:48
фото: Getty Images

Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям подорожувати Росією через агресію щодо України та поширення COVID-19.

Джерело: Держдеп

Деталі: Громадянам США не радять відвідувати Росію "через:

  • напруженість на кордоні з Україною,
  • можливість переслідування громадян США,
  • обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії,
  • COVID-19 та пов’язані з цим обмеження,
  • тероризм,
  • довільне застосування місцевого законодавства".

Крім того, зазначають у Держдепі, "по всій Росії існує потенційна можливість переслідувань щодо іноземців, у тому числі через норми, спрямовані саме проти іноземців".

Також у відомстві США не радять своїм громадянам "подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну" через непередбачувану ситуацію на кордоні.

У Держдепі нагадали, що громадян США в Росії "безпідставно допитували", "заарештували за фальшивими звинуваченнями", щодо них відкривали "сумнівні кримінальні провадження", їх судили без "надання доказів".

Нагадаємо: 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Як ідеться в заяві, Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

Українська правда
Теми: СШАРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини вівторка і ночі: "Джавеліни" від США, санкції проти Путіна

ЗМІ: “Слуга”-мільйонер Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла

Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна

Новини 25 січня: заяви про Україну та НАТО, прем’єр Британії про агресію РФ

Під стінами Ради внаслідок протестів постраждало більше двох десятків людей

ВІДЕОСтолтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля

Усі новини...
США
Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї
В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США
Останні новини
09:01
В Україні зробили 30 мільйонів щеплень, бустер отримали чверть мільйона
08:36
24 321 випадок Covid за добу, Київ наздоганяє Франківщину
08:20
Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед українцями за заяви президента
08:00
Головні новини вівторка і ночі: "Джавеліни" від США, санкції проти Путіна
07:20
Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника
06:20
Bloomberg: У питанні санкцій проти РФ Німеччина вимагає винятків для енергосектора
05:14
Covid у світі: Франція опинилася на першому місці за кількістю хворих — більше 500 тисяч
04:13
ЗМІ: Радники "нормандської четвірки" будуть визначати дату перемовин України з бойовиками
03:15
США пригрозили Білорусі відповіддю, якщо вона допоможе Росії із вторгненням в Україну
02:15
Нідерланди послаблюють Covid-обмеження попри "Омікрон"
Усі новини...