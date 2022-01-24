Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію
Державний департамент Сполучених Штатів не рекомендує американцям подорожувати Росією через агресію щодо України та поширення COVID-19.
Джерело: Держдеп
Деталі: Громадянам США не радять відвідувати Росію "через:
- напруженість на кордоні з Україною,
- можливість переслідування громадян США,
- обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії,
- COVID-19 та пов’язані з цим обмеження,
- тероризм,
- довільне застосування місцевого законодавства".
Крім того, зазначають у Держдепі, "по всій Росії існує потенційна можливість переслідувань щодо іноземців, у тому числі через норми, спрямовані саме проти іноземців".
Також у відомстві США не радять своїм громадянам "подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну" через непередбачувану ситуацію на кордоні.
У Держдепі нагадали, що громадян США в Росії "безпідставно допитували", "заарештували за фальшивими звинуваченнями", щодо них відкривали "сумнівні кримінальні провадження", їх судили без "надання доказів".
Нагадаємо: 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
Як ідеться в заяві, Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".