Агрессия против Украины, Covid, терроризм: Госдеп призвал граждан США не ехать в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов не рекомендует американцам путешествовать по России из-за агрессии в отношении Украины и распространения COVID-19.

Источник: Госдеп

Детали: Гражданам США не советуют посещать Россию "из-за:

напряженности на границе с Украиной,

возможности преследования граждан США,

ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России,

COVID-19 и связанных с этим ограничений,

терроризма,

произвольного применения местного законодательства".

Кроме того, отмечают в Госдепе, "по всей России существует потенциальная возможность преследований в отношении иностранцев, в том числе из-за норм, направленных именно против иностранцев".

Также в ведомстве США не советуют своим гражданам "путешествовать наземным транспортом из России в Украину" из-за непредсказуемой ситуации на границе.

В Госдепе напомнили, что граждан США в России "безосновательно допрашивали", "арестовали по фальшивым обвинениям", в отношении них открывали "сомнительные уголовные производства", их судили без "предоставления доказательств".

Напомним: 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Как говорится в заявлении, Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.