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За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія

Понеділок, 24 січня 2022, 05:38
За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія
фото: Getty Images

22 січня у світі діагностували 2 225 296 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили в Індії, Франції, США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в Індії, Франції, США.

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Зокрема, в Індії зафіксували понад 306 тисяч, у Франції – понад 301 тисячу і у США – понад 197 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія і Бразилія. Україна – на 24 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (679), США (574), Індії (474). Загалом у світі за добу від недуги померли 4 847 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франції.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 279 852 023 особи. Наразі нараховується понад 66 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 614 788 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Імовірно, після розповсюдження штаму Omicron пандемія Covid-19 може піти на спад у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
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