Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По суточному приросту Covid в мире лидирует Индия

Понедельник, 24 января 2022, 05:38
По суточному приросту Covid в мире лидирует Индия
фото: Getty Images

22 января в мире диагностировали 2 225 296 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше новых случаев обнаружили в Индии, Франции, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Индии, Франции, США.

Реклама:

В частности, в Индии зафиксировали более 306 тысяч, во Франции – более 301 тысячи и в США – более 197 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Бразилия. Украина – на 24 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (679), США (574), Индии (474). Всего в мире за сутки от болезни умерли 4 847 человек.

ВИДЕО ДНЯ

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Франция.

За все время пандемии излечились от болезни 279 852 023 человека. В настоящее время насчитывается более 66 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 614 788 смертей от COVID-19.

Напомним: Вероятно, после распространения штамма Omicron пандемия Covid-19 может пойти на спад в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: