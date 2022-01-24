По суточному приросту Covid в мире лидирует Индия

22 января в мире диагностировали 2 225 296 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше новых случаев обнаружили в Индии, Франции, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Индии, Франции, США.

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В частности, в Индии зафиксировали более 306 тысяч, во Франции – более 301 тысячи и в США – более 197 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Бразилия. Украина – на 24 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (679), США (574), Индии (474). Всего в мире за сутки от болезни умерли 4 847 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Франция.

За все время пандемии излечились от болезни 279 852 023 человека. В настоящее время насчитывается более 66 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 614 788 смертей от COVID-19.

Напомним: Вероятно, после распространения штамма Omicron пандемия Covid-19 может пойти на спад в Европе.

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