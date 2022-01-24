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Окупанти 10 разів гатили по позиціях ЗСУ, поранено українського воїна

Понеділок, 24 січня 2022, 07:15
фото: штаб ООС

Упродовж доби 23 січня з боку російських найманців зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, український військовий дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.

Вони обстрілювали позиції ЗСУ:

  • в напрямку Водяного 4 рази;
  • двічі поблизу Попасної;
  • у бік Катеринівки;
  • неподалік Новозванівки;
  • на околицях Причепилівки.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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