Окупанти 10 разів гатили по позиціях ЗСУ, поранено українського воїна
Понеділок, 24 січня 2022, 06:15
Упродовж доби 23 січня з боку російських найманців зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, український військовий дістав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.
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Вони обстрілювали позиції ЗСУ:
- в напрямку Водяного 4 рази;
- двічі поблизу Попасної;
- у бік Катеринівки;
- неподалік Новозванівки;
- на околицях Причепилівки.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.
Українська правда