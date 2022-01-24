Окупанти 10 разів гатили по позиціях ЗСУ, поранено українського воїна

Упродовж доби 23 січня з боку російських найманців зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, український військовий дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.

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Вони обстрілювали позиції ЗСУ:

в напрямку Водяного 4 рази;

двічі поблизу Попасної;

у бік Катеринівки;

неподалік Новозванівки;

на околицях Причепилівки.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомляють у штабі.