Оккупанты 10 раз били по позициям ВСУ, ранен украинский воин

За сутки 23 января со стороны российских наемников зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, украинский военный получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.

Они обстреливали позиции ВСУ:

в направлении Водяного 4 раза;

дважды вблизи Попасной;

в сторону Катериновки;

недалеко от Новозвановки;

в окрестностях Причепиловки.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщают в штабе.