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Оккупанты 10 раз били по позициям ВСУ, ранен украинский воин

Понедельник, 24 января 2022, 06:15
Оккупанты 10 раз били по позициям ВСУ, ранен украинский воин
фото: штаб ООС

За сутки 23 января со стороны российских наемников зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, украинский военный получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.

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Они обстреливали позиции ВСУ:

  • в направлении Водяного 4 раза;
  • дважды вблизи Попасной;
  • в сторону Катериновки;
  • недалеко от Новозвановки;
  • в окрестностях Причепиловки.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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