Оккупанты 10 раз били по позициям ВСУ, ранен украинский воин
Понедельник, 24 января 2022, 07:15
За сутки 23 января со стороны российских наемников зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, украинский военный получил ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.
Они обстреливали позиции ВСУ:
- в направлении Водяного 4 раза;
- дважды вблизи Попасной;
- в сторону Катериновки;
- недалеко от Новозвановки;
- в окрестностях Причепиловки.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщают в штабе.
Украинская правда