Хакери, які ламали сайт МЗС та інші, раніше атакували Бундестаг і польських посадовців - дипломат

За доступною польському уряду інформацією, група хакерів, які 14 січня атакували сайти низки українських міністерств та "Дію", пов’язана з російськими спецслужбами і причетна також до кібератаки на Бундестаг та електронні пошти низки польських посадовців.

Як повідомляє "Укрінформ", про це на зустрічі з журналістами в кінці минулого тижня заявив Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, пише "Європейська правда".

"Відповідно до інформації, що ми маємо, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов’язані із російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за витік та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в Уряді Польщі. Влітку минулого року ця ж група хакерів здійснила кібератаку на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України", - цитують його.

Реклама:

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ВІДЕО ДНЯ

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди